Oppositie blijft achter met vragen nadat stad Leuven Milieuadviesraad niet meer wil subsidiëren: “Lange geschiedenis van interne strubbelingen”

Het gebeurt lang niet elke dag maar de stad Leuven draait de subsidiekraan dicht voor een gerespecteerde organisatie met een lange staat van dienst. Meer concreet gaat het om de Milieuadviesraad, een orgaan van meer dan een halve eeuw oud dat adviezen formuleert voor het milieubeleid van het stadsbestuur. Om slechts één voorbeeld te geven: de raad was in een verder verleden één van de drijvende krachten achter het afschaffen van de motorcross op de Kesselse Bergen. Meer recent maken de leden van de Milieuadviesraad elk jaar mee het mooie weer op Leuven Autovrij. En toch lijkt het nu einde verhaal want het Leuvense stadsbestuur zet de subsidiëring stop. Vreemde wending in tijden waarin het streven naar klimaatneutraliteit en milieubewustzijn hoog op de agenda staat maar de Milieuadviesraad heeft het duidelijk verkorven bij het schepencollege. Blijft de vraag: wat is er aan de hand want zo’n zware beslissing neem je toch niet ondoordacht?