Opnieuw ijsjes likken op het Ladeuzeplein: Broers Baran (25) en Umut (19) nemen Decadenza Gelateria over

Leuven“We zijn nu vier dagen open en ik vind het geweld”, vertelt Baran Tasdemir. De twee jonge heren uit Leuven zijn verzot op ijsjes. Ze hebben dan ook geen moment getwijfeld om de zaak over te nemen, al was dit toch een onverwachte beslissing.

Eind vorig jaar kregen we te horen dat de populaire Leuvense ijsjeszaak na bijna 10 jaar voorgoed de deuren sloot. Gedaan met ijsjes likken op het Ladeuze plein. Maar daar brengen de broers Tasdemir - gelukkig - verandering in. Zij namen begin dit jaar de zaak over en sinds deze week bedienen ze je met een grote glimlach én heerlijke ijsjes.

“Iedereen houdt toch van ijsjes? Toen we de kans kregen om het over te nemen hebben we geen moment getwijfeld”, vertelt Baran enthousiast. “Ik moet toegeven, een ijsjeszaak zit ook wel een beetje in de familie”, lacht hij. Ijs maken zit ambtenaar Baran en student Umut dan toch een beetje in het bloed.

De overname stond niet meteen op de planning. “We kregen te horen dat de zaak te koop ging komen te staan, heel onverwacht, en die kans mochten we niet laten liggen.” De heren namen de zaak over, maar ook de naam ‘Decadenza’ blijft bestaan. “De naam is gekend in Leuven en omstreken, het is lekker ijs, op een ideale locatie, dus dat trok ons enorm aan.”

De nieuwe uitbaters maken het ijs nog steeds zelfs. “We hebben het concept wel iets aangepast want wij hebben ook milkshakes, Luikse wafels en verschillende toppings.” Bovendien zijn ze elke dag geopend van 11 tot 22 uur.

Grote plannen

Umut blijft voorlopig nog studeren dus hij zal vooral in de weekends en in de vakanties te zien zijn achter de scheptoog. maar de broers hebben alvast grote plannen. “Het is de bedoeling om op termijn uit te breiden naar andere steden. Ik vind het enorm leuk. We zijn nu vier dagen open en meteen goed weer, ideaal.”



De nieuwe uitbaters gooien het ook over een andere boeg wat reclame betreft. “Umut had een TikTok filmpje gemaakt over Decadenza en dat is ondertussen al zo vaak bekeken dat klanten effectief hier terecht komen via TikTok”, lacht Baran. Een account aanmaken op TikTok is dus de boodschap!