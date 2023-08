Opnieuw doorgang onder Den Boschsingel mogelijk vanaf start schooljaar

Verloren schatten zijn thuis in Abdij van Park na wereldreis van 200 jaar: “Deze kans konden we niet laten liggen”

De Abdij van Park in Heverlee is alweer twee kunstschatten rijker. Het gaat meer concreet over twee authentieke glasramen uit de 17e eeuw die terug thuis komen na een wereldreis van liefst 200 jaar. “De glasramen maken deel uit van de uitzonderlijke collectie glas-in-loodpanelen die Jan De Caumont ontwierp voor de abdij. Inmiddels is de reeks glasramen erkend als Vlaams Topstuk”, vertelt schepen Dirk Vansina (CD&V).