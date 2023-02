Opmerkelijke transfer in de Leuvense horeca: voormalig Big Brother-winnaar Kristof ‘Dike’ Van Camp opent opnieuw café op Oude Markt

Leuven Legenda­risch café ‘den Os’ over te nemen: “Ooit zopen stakende mijnwer­kers mijn frigo’s leeg... maar achteraf betaalden ze braafjes de rekening”

Groot nieuws uit de Leuvense horeca, want André Van Der Eeken gaat binnen enkele maanden met pensioen. ‘Dré van den Os’ is de cafébaas die al 35 jaar het gele goud laat stromen in volkscafé In Den Vetten Os op de Kapucijnenvoer. “Nu het einde stilaan nadert, komen er veel herinneringen bovendrijven. ‘Table diving’ bijvoorbeeld, dat was echt hilarisch”, vertelt de bekende cafébaas. Tijd voor anecdotes en André verraadt ook aan welke voorwaarden de kandidaat-overnemer moet voldoen.

