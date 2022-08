Opmerkelijke beelden: boot maakt 'ritje’ over de brug van centrum Wijgmaal

Leuven FOTOREPO: veel (bekend) volk voor de Leuvense Meyboom­plan­ting

De Meyboomplanting in Leuven mocht dit jaar weer voluit gaan en dat was eraan te merken. Opvallend veel volk daagde op om de traditie ‘live’ bij te wonen en daarna te genieten van enkele optredens en een paar verfrissende Stella’s. Schepen Denise Vandevoort was alvast blij dat ze de Mannen van 1979 een handje kon toesteken bij het planten van de enige echte Meyboom op de Leuvense Grote Markt. “Het is echt fijn dat er zoveel volk kwam kijken naar de Meyboomplanting. De mensen leven duidelijk weer op na de coronajaren en zo hoort het ook”, klonk het. HLN was er ook bij en liep de redactie weer binnen met een mooie reeks foto’s.

10 augustus