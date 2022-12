Oplichter doet zich voor als garagist en gaat er met 4.000 euro voorschot vandoor: één jaar cel

Leuven WEERBE­RICHT. Kans op helder weer vanochtend in Leuven

Overdag is er in Leuven weinig bewolking en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De temperatuur wordt niet hoger dan 1 graden. Op dinsdag is het bewolkt, met een zwakke wind bij een temperatuur van ongeveer 0 graden.

9:55