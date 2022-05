Opgedreven bromfiets in beslag genomen na achtervolging

Zijn brommer die maximaal 25 kilometer per uur mag rijden, haalde bij een test net geen negentig. De bromfiets werd door een patrouille opgemerkt, toen de bestuurder in de Kotrijksestraat een verbodsbord negeerde. Toen de patrouille de bromfiets, waarop ook nog een passagier meereed, wilde controleren, draaide de bestuurder het gas open en ging ervandoor. Pas na een rit doorheen enkele straten in Kessel-Lo stopte de man. Bij controle van het voertuig bleek dat het niet was ingeschreven, noch verzekerd. De bromfiets werd voorlopig in beslag genomen. De bestuurder legde een negatieve alcoholtest af maar testte wel positief op drugs.