Openluchtzwembaden in Vlaams-Brabant nog niet ten dode opgeschreven: oppositie haalt slag thuis in tumultueuze provincieraadszitting

Indooratletiek Hanne Claes zesde met Belgian Cheetahs op WK indoor: “Jammer dat chrono in de finale tegenviel”

Naast de gouden medaille voor de Belgian Tornados deden ook hun vrouwelijke collega’s, de Belgian Cheetahs, het heel goed in Belgrado. In de reeksen liepen Hanne Claes, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet en Camille Laus naar een nieuw Belgisch record (3.30.58) en plaatsten ze zich met een van de beste verliezende tijden voor de WK-finale. Daarin liep het net iets minder en finishten ze als zesde in 3.33.61. “Jammer dat we in de finale nooit de aansluiting vonden met het pak”, aldus Hanne Claes (30).

21 maart