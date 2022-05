Open Vld Leuven stelt zich vragen bij Leuvens plan rond congres- en zakentoerisme: “We zijn een beetje jaloers op Brugge”

LeuvenAl tijdens de coronapandemie legde de stad Leuven extra budget op de tafel om het congrestoerisme een duwtje in de rug te geven in de toekomst. Bij oppositiepartij Open Vld zijn fractieleider Alexandra Roumans en gemeenteraadslid Lien Degol nog niet overtuigd dat de inspanningen het gewenste resultaat zullen opleveren. “De KU Leuven heeft een vijfjarig contract afgesloten met de stad Brugge”, klinkt het enigszins jaloers. Maar is die jaloezie wel terecht? De KU Leuven en schepen Denise Vandevoort (Vooruit) komen met het antwoord.

Dat congrestoerisme niet altijd de verdiende aandacht kreeg in het Leuvense beleid is een feit maar met een universiteit op het grondgebied was er de voorbije jaren toch een verhoogde interesse, ook bij de stad Leuven. De coronapandemie stak uiteraard meer dan één stok in de spreekwoordelijke wielen maar toch keek het stadsbestuur met een vooruitziende blik naar de toekomst. Meer concreet werd er extra geld vrijgemaakt -al tijdens de coronaperiode trouwens- om meer congrestoerisme aan te trekken. Blijft de vraag: levert dat resultaat op? Om een definitieve conclusie te trekken, is het vanzelfsprekend nog te vroeg maar bij oppositiepartij Open Vld worden er toch vraagtekens gezet bij de geleverde inspanningen. “Groot was onze verbazing toen we via de media vernamen dat KU Leuven een vijfjarig contract heeft afgesloten met de stad Brugge om hun congressen daar te organiseren. Het Leuvense stadsbestuur blijft hier muisstil over…We zijn een beetje jaloers op Brugge”, aldus fractieleider Alexandra Roumans en gemeenteraadslid Lien Degol.

Podiumkunstenzaal

Brugge heeft inderdaad een mooie concertzaal in het centrum die geschikt is voor de organisatie van congressen. En op wandelafstand is er ook het gloednieuwe Meeting & Convention-centrum dat voorzien is van alle mogelijke faciliteiten waaronder vergaderzalen, een beurshal en voldoende parking. Dat zijn uiteraard troeven die Leuven momenteel nog niet heeft maar de Podiumkunstenzaal in de Brusselsestraat is wel in aantocht. “We kunnen maar hopen dat het nieuwe concertgebouw van Leuven ook geschikt zal zijn voor congressen”, laat Alexandra Roumans optekenen. “De concurrentie tussen de steden wordt harder waardoor actie broodnodig is want Leuven heeft troeven genoeg. Anderzijds, het is geen goed teken dat één van de grootste en internationaal vermaarde organisaties van Leuven kiest voor een andere stad om daar een deel van haar congressen te organiseren.”

Quote De samenwer­king met Brugge en BMCC komt niet in de plaats van of ten nadele van de samenwer­king met stad Leuven als congreslo­ca­tie Sigrid Somers, woordvoerder bij de KU Leuven

Volledig scherm De KU Leuven heeft onder meer de Universiteitshal in de Naamsestraat maar ook vele andere gebouwen. Toch zou een extra locatie voor grotere congressen welkom zijn in de toekomst. © vertommen

Bij de KU Leuven weerklinkt minder bezorgdheid. “We verhuizen het zwaartepunt van onze congressen niet naar Brugge ten nadele van Leuven”, stelt woordvoerder Sigrid Somers. “We willen óók vanuit Brugge nationale en internationale congressen en seminaries organiseren en hebben daarvoor in maart inderdaad een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stad Brugge en het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC). Maar die samenwerking met Brugge en BMCC komt niet in de plaats van of ten nadele van de samenwerking met stad Leuven als congreslocatie. Ik geef ook nog mee dat de KU Leuven naast Leuven ook nog campussen heeft in negen andere steden. Dankzij de Brugse campus is er ook een samenwerking en verwevenheid met het Brugse stadsbestuur die we nu opentrekken naar onze congreswerking.”

Volledig scherm Alexandra Roumans en Lien Degol van Open Vld Leuven. © Open Vld

Horeca en handel

Gemeenteraadslid Lien Degol van Open Vld Leuven vraagt zich ook af wat er is gebeurd met het extra budget voor congrestoerisme dat werd voorzien in 2020. “Dit geld zou echt ter ondersteuning van het aantrekken van congressen naar Leuven gebruikt moeten worden”, aldus Lien Degol. “Congrestoerisme genereert immers ook voor inkomsten voor horeca en handel. En net zoals bij het WK Wielrennen is Leuven voor congresbezoekers in de toekomst ook een toeristische familiebestemming. We vragen dan ook een evaluatie van het Leuvense plan rond congres- en zakentoerisme.” Schepen van Toerisme Denise Vandevoort (Vooruit) zal in juni extra toelichting geven op de commissie. “Er zijn geen relevante cijfers beschikbaar door de lange periode van coronamaatregelen. Het congres- en zakentoerisme viel stil in die periode. Maar ik geef graag extra uitleg tijdens de commissie in juni over onze plannen voor de toekomst om ook die vormen van toerisme te blijven ondersteunen”, klinkt het.

