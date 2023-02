Open Jam in historisch stadhuis

Jammin’ with Fonske is ondertussen een goed ingeburgerd initiatief in Leuven. Jongeren krijgen de kans om hun muzikale talenten te tonen aan toevallige voorbijgangers en fans van het eerste uur. Doorgaans neemt het publiek plaats op de trappen op het Rector De Somerplein maar organisator MIJNLEUVEN kiest voor de editie van 3 maart voor een alternatieve locatie: het historische stadhuis op de Grote Markt. “Op vrijdag 3 maart van 19.30 tot 22 uur is er inderdaad opnieuw een Jammin’ with Fonske maar we steken het muzikale Fonske deze keer in een nieuw jasje. We maken er een Open Jam van in een unieke locatie. Jongeren kunnen hun eigen instrumenten meenemen en vrij musiceren met elkaar. MIJNLEUVEN voorziet wel een drum en keyboard ter plaatse want grote instrumenten sleur je niet zomaar door de stad.”