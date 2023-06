Op zoek naar een origineel cadeau voor Vaderdag? Dan moet je bij Vegas Barbier & Haarsnijder zijn

Stip zondag 11 juni alvast aan in je agenda. Dan is het namelijk Vaderdag. Tijd om papa eens goed in de watten te leggen dus. En daar kan Vegas Barbier & Haarsnijder in Wilsele zeker bij helpen. “Wat dacht je van een goed verzorgingsproduct voor zijn baard, een heerlijke kappersbeurt of een cadeaubon zodat hij zelf kan kiezen?”, zegt Piet Thuys, de eigenaar van de zaak. Hier vijf leuke ideeën op een rij: