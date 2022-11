Op ’t gemak? Vrouw & Maatschappij strijdt tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in uitgaansleven: “Jaarlijks zo’n 50 aangiftes van verkrachting na spiking. Dat komt overeen met één geval per week”

Een flirterige klant aan de bar die geen nee kan aanvaarden, iemand die na een glaasje teveel geen grenzen meer kan inschatten of een luidruchtige klant die andere aanwezigen intimideert…We hebben het allemaal wel eens gezien op café maar hoe reageer je erop? Voor horecapersoneel is het niet altijd eenvoudig om adequaat op te treden bij grensoverschrijdend gedrag en daarom ontwikkelde Vrouw & Maatschappij een poster waar stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je de sfeer goed kan houden in de horeca. “Met de poster wil onze vrouwenbeweging in de eerste plaats handelingsverlegenheid bij horecapersoneel tegengaan en hen ondersteunen om adequaat op te treden bij grensoverschrijdend gedrag”, vertellen Sylvia Kapinga en Usha Deurinck, voorzitters van de Leuvense afdeling van Vrouw & Maatschappij. Ook enkele prominente Leuvense politica’s gingen mee op kroegentocht waaronder federaal parlementslid Els Van Hoof (CD&V) en Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V): “Barpersoneel is vaak het eerste aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag. Daadkrachtig en geëngageerd personeel kan een groot verschil betekenen voor het veiligheidsgevoel van het cliënteel. Om dat engagement in de kijker te zetten, kwam V&M bovendien met een engagementsverklaring voor de horeca die klanten duidelijk maakt dat er werk wordt gemaakt van het probleem. Op die manier hoopt Vrouw & Maatschappij ook om cafés en bars een duwtje in de rug te geven bij het uitstippelen van een aangepast beleid.” Tot slot gaf Vrouw & Maatschappij ook aandacht aan het kwalijke fenomeen waarbij er drugs wordt toegevoegd aan een drankje. “In België zijn er jaarlijks zo’n 50 aangiftes van verkrachting na spiking. Dat komt overeen met één geval per week. Toch blijkt dit cijfer een enorme onderschatting aangezien 90% van de slachtoffers van verkrachting geen aangifte doet bij de politie. We geven op de poster ook mee waar slachtoffers terecht kunnen en welke feiten strafbaar zijn in het uitgaansleven. Want op ’t gemak een pintje drinken…dat willen we allemaal!”, geven Leuvens fractieleidster Liesbeth Vandermeeren en CD&V-ondervoorzitster Katrien Vermijlen nog mee.