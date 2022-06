Op huizenjacht in... Heverlee: “Een actieve huizenmarkt waar het plafond bereikt lijkt te zijn”

LeuvenOp zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Heverlee. Een deelgemeente in de duurste centrumstad van het land.

Heverlee komt van hever, dat ‘geitenbok’ betekent, en van lee of lo, dat ‘bosje’ betekent. Heverlee is dus een bosje waar veel bokken lopen. Dat weten we dan ook weer. Voor 1977 was het een zelfstandige gemeente, maar tijdens de gemeentelijke herindeling werd besloten dat Heverlee voortaan als deelgemeente van Leuven, gelegen aan de zuidkant van de stad, door het leven zou gaan. Met ongeveer 23.555 inwoners staat Heverlee op de tweede plaats qua aantal inwoners van Leuvense deelgemeenten, Kessel-Lo heeft er meer dan 30.000. Veel koppels en jonge gezinnen dromen ervan om iets te kunnen kopen in het Leuvense, maar er te weinig aanbod in vergelijking met de stijgende vraag waardoor de huizenprijzen de hoogte zijn ingeschoten.

Duurste centrumstad van Vlaanderen

“Heverlee is een prachtige deelgemeente van Leuven. De centrale locatie zorgt ervoor dat alles heel goed bereikbaar is. De supermarkten, scholen, Imic, het ziekenhuis en het centrum van Leuven zelf natuurlijk. Het is een heel grote deelgemeente waardoor je ook veel variatie hebt. Zowel woningen als appartementen komen hier vaak te koop. In Heverlee zit je met een heel actieve huizenmarkt. De woningen zelf zijn wel vaker te renoveren dan nieuwbouw. En daar knelt het schoentje ook vaker sinds corona. Het probleem van de leveringstermijnen én bouwkosten die vaak oplopen blijft aanslepen. Samengevat moet je nu veel meer geld uitgeven en veel langer wachten op je oplevering. Daardoor wagen steeds minder koppels dan vroeger zich aan verbouwen en duurt het in het algemeen iets langer dan vroeger voor te renoveren woningen verkocht worden. Gronden kan je nog nauwelijks kopen in Heverlee en Leuven in het algemeen. De meest populaire wijk van Heverlee? Er zijn tal van prachtige wijken in de Leuvense deelgemeente, maar de Koning Leopold III-laan springt er zeker en vast bovenuit.”

Leuven is recent opnieuw verkozen tot duurste centrumstad van ons land, en ook in de deelgemeenten is het niet goedkoop wonen. Al liggen de prijzen vaak iets stuk lager dan in Leuven-centrum. “Al blijven de prijzen in het Leuvense heel hoog”, vertelt Marnix Michiels van Marnix Vastgoed. “Toch merken we dat de prijzen beginnen stagneren. De stijging van de laatste jaren was enorm en het plafond lijkt nu wel bereikt te zijn.”

TE KOOP in Heverlee

Gerenoveerd appartement met vier slaapkamers te koop in Heverlee © Marnix Vastgoed

Adres: Naamsesteenweg 94

Prijs: 495.000 euro

Oppervlakte: 198m² + terras van 30m²

Deze woning: Een kwalitiatief gerenoveerd appartement in Heverlee, op een boogscheut van het centrum van Leuven. De gelijkvloerse verdieping heeft een ruime inkomhal met bergruimte. Op de eerste verdieping is er een gastentoilet, een berging met aansluiting voor wasmachine en een volledig uitgeruste keuken. Hier is tevens de leefruimte met een prachtig naar het westen gericht terras van 30m². De tweede verdieping bestaat uit een overloop, drie ruime slaapkamers en een badkamer (douche, toilet en lavabo). De derde verdieping is ingericht als bureauruimte maar kan ook als vierde slaapkamer gebruikt worden. De tuin op de gelijkvloerse verdieping is gemeenschappelijk met de handelsruimte. Het appartement beschikt over waterverzachter en airco, de verwarming is met gas en de ketel werd in 2009 vernieuwd.

Gerenoveerd appartement met vier slaapkamers te koop in Heverlee © Marnix Vastgoed

Gerenoveerd appartement met vier slaapkamers te koop in Heverlee © Marnix Vastgoed

Gerenoveerd appartement met vier slaapkamers te koop in Heverlee © Marnix Vastgoed

Gerenoveerd appartement met vier slaapkamers te koop in Heverlee © Marnix Vastgoed

