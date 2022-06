Op huizenjacht in... Heverlee: “De torenhoge prijzen beginnen te stagneren. Het plafond lijkt bereikt”

Leuven Folk- en wereldmu­ziek in Abdij Van Park voor Feest van de Vlaamse Gemeen­schap

Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli wordt in Leuven al een dag eerder gevierd met een nieuw folk- en wereldmuziekfestival in het historische kader van Abdij Van Park. Het programma is volledig gratis. “Een laagdrempelige gezinsactiviteit in een historisch kader,” omschrijft schepen van jeugd Dirk Vansina (CD&V) het evenement.

16 juni