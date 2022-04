Ook Zythos Bierfestival haalt twee gemiste coronajaren in: “Het aantal thuisbrouwers is geëxplodeerd sinds de vorige editie”

Kessel-Lo Stad Leuven stelt mobili­teits­plan voor Kessel-Lo voor: “Pakket van knips en omgedraai­de rijrichtin­gen tussen Diestse­steen­weg en het Provincie­do­mein”

Het heeft even geduurd maar het is er: het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo. In meerdere fases voert het stadsbestuur een heel pakket van verkeersmaatregelen in om de leefbaarheid in de deelgemeente gevoelig te verhogen. “Met dit plan pakken we het sluipverkeer aan en geven we meer ruimte aan de vele voetgangers en fietsers”, aldus schepen David Dessers (Groen) die ons wegwijs maakt in de hoofdlijnen van het omvangrijke verkeersplan.

20 april