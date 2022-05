Ook stad Leuven maait minder in mei: “Meer groen nodig in de stad”

Twee jaar geleden tekende de stad Leuven het ByebyeGrass-charter. Daarmee engageert ze zich om het gras op verschillende plaatsen in de stad langer te laten groeien en meer bloemen te zaaien. Vorig jaar zaaide de stad bijvoorbeeld de grootste bloemenweide van Leuven in het grasveld aan Hal 5. “Door de toenemende droogte en de klimaatopwarming hebben we meer groen in de stad nodig. De stad levert al heel wat actieve inspanningen op vlak van vergroening van de publieke ruimte. Zo planten we zo’n 10.000 bomen tegen het einde van de legislatuur, ontharden we speelplaatsen en moedigen we Leuvenaars aan om de stoeptegel voor hun deur te vervangen door een mooi geveltuintje”, vertelt schepen Wadera. “Maar ook door niets te doen, helpen we de natuur een handje. Want door niet te maaien, geven we insecten meer kansen, maken we gras sterker bestand tegen hitte en kunnen we het regenwater beter vasthouden tijdens periodes van droogte”, vult schepen David Dessers (Groen) aan.