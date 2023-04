Ook longen van 70-plussers geschikt voor longtransplantatie bewijst Leuvens onderzoek: “Een grotere donorpool betekent dat de wachtlijst kan afnemen.”

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: hoe is het gesteld met de 10 meest gemelde punten in Vlaams-Bra­bant?

Tijdens VeloVeilig Vlaanderen, het grootschalige fietsveiligheidsonderzoek dat HLN vorig jaar hield, werden in totaal 41.251 meldingen gedaan van gevaarlijke fietspunten. Maar hoe staat het één jaar later met die punten? Werden die aangepakt of is de situatie hetzelfde gebleven? Wij zochten het uit. Vandaag: de tien meest gemelde punten in Vlaams-Brabant.