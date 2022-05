Ook in UZ Leuven blijft bezoek op dienst materniteit beperkt: “Geen terugkeer naar de babyborrels van voor de coronacrisis.”

Jaarlijks bevallen er meer dan 2.300 moeders in het universitair ziekenhuis Leuven. Wie er vandaag een kind op de wereld zet, verblijft er nadien grotendeels zonder bezoek. Tijdens het verblijf is er per dag maximaal één uur lang bezoek mogelijk van twee kinderen uit het eigen gezin. Vanaf morgen versoepelen de regels enigszins, en is er opnieuw bezoek buiten het gezin mogelijk, maar de regels blijven strikt: maximaal twee personen mogen er twee uur lang op bezoek. “Om de rust van de prille ouders te waarborgen willen we niet terugkeren naar eindeloze babyborrels of onbeperkt bezoek, zoals dat voor de coronacrisis het geval was. Dat is de visie van het ziekenhuis,” klinkt het. Die visie wordt overigens in de nabije toekomst vastgelegd in een gemeenschappelijke bezoekersregeling voor alle Plexus-ziekenhuizen. Dat is een ziekenhuisnetwerk dat bestaat uit het UZ Leuven, Heilig Hart Leuven, Heilig Hart Tienen en het AZ Diest.