Ook in beroep 15 maanden cel voor Walter ‘Pico’ Michiels

Michiels haalt al jaren de media met allerhande fratsen en kleine misdrijven. Een dikke week geleden, op 25 april, werd hij nog meegenomen voor verhoor nadat er op het nippertje een bosbrand kon vermeden worden in het Verbrandenbos. Michiels bevond zich vlakbij de brandhaard en mocht het daarom komen uitleggen op het commissariaat. Het is voorlopig het laatste wapenfeit in het brokkenparcours dat de aan lagerwal belande acteur aan het rijden is.

Apotheker bedreigd

Voor vier feiten kreeg hij een jaar geleden voor de correctionele rechtbank van Leuven 15 maanden cel. Naast de diefstal van wat terrasstoelen aan café De Hoorn werd hij ook veroordeeld voor een diefstal uit een fakbar en het stelen van enkele nummerplaten van geparkeerde wagens. In een apotheek aan de Sint-Geertruikerk maakte hij het pas echt te bont. Hij stormde de zaak binnen en begon meteen te tieren. “Door u ben ik onterecht gecolloqueerd”, beet hij de eigenares toe. “Ik eis daarom medicijnen.” Toen dit geweigerd werd, schakelde hij een verbale versnelling hoger. “Ik huur iemand in om u een mes in uw buik te steken”, klonk het. “Let maar op als u straks naar buiten stapt. Kijk goed over uw schouder heen.” Uiteindelijk droop hij zonder medicijnen af, maar nam hij in het naar buiten gaan wel een paraplu mee. Ook werd hij door de politie betrapt toen hij cannabis op zak had. Ondanks de onweerlegbare bewijzen - getuigen, beelden of vaststellingen van de politie - tekende hij beroep aan. Voor het Brusselse hof van beroep vroeg hij bij monde van zijn advocaat de vrijspraak over de hele lijn. Het was geen verrassing dat het hof hier niet op inging en de in eerste aanleg opgelegde straf bevestigde.