Onze man ging mee op eerste afvalronde na eindejaarsfeesten: “Lego, lingerie en dildo’s dit jaar toppers onder de kerstboom”

Leuven Leuven telt af naar traditione­le Countdown op Oude Markt: “We mikken opnieuw op 10.000 feestvier­ders”

De Countdown is al vele jaren een traditie die feestvierders van ver buiten de stadsgrenzen naar Leuven lokt. Op oudjaar 2021 bleef het evenwel stil op de Oude Markt want de cafés moesten door de coronamaatregelen al sluiten om middernacht. Dit jaar zal er van stilte geen sprake zijn want de Countdown keert in volle glorie terug naar de ‘langste toog’. “Omdat het weer mag en omdat we het graag doen”, laat Erik De Rop van vzw Oude Markt optekenen.

29 december