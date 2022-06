Ontsnapte koeien even op wandel

Leuven IN BEELD. Beestenben­de op kantoor tijdens Take Your Dog To Work Day: “Hij is rustig. Het is dan ook vrijdag voor iedereen.”

Vandaag is Take Your Dog To Work Day, sinds 1999 een wereldwijde dankbetuiging aan ‘s mans beste vriend. Niet toevallig lanceert KU Leuven samen met AAP VZW (Animal Assisted Projects) vandaag het project Kantoorhonden: een praktijkgerichte studie die de brug naar de werkvloer slaat. “Sinds corona zien we steeds meer werknemers die vragen hun viervoeter naar kantoor te brengen, maar vaak weet een werkgever niet hoe daarmee om te gaan.”

24 juni