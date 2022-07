Ontsnap uit ‘donkere’ escaperoom van Brailleliga: “Leuke activiteit met het gezin of collega’s”

Leuven IN BEELD. Leuvenaars zoeken massaal verkoeling in zwembad Provincie­do­mein Kessel-Lo

In Leuven was het opvallend rustig door de verschroeiende hitte en veel mensen kozen ervoor om verkoeling te zoeken in het zwembad in Kessel-Lo. Daar werken ze met twee tijdsblokken per dag, goed voor telkens 400 zwemmers, en ook vandaag was het zwembad helemaal volgeboekt. Anderen zochten dan weer de vele plekjes schaduw die het provinciedomein rijk is op en enkelen waagden zich aan een sprong in de Leuvense vaart.

19 juli