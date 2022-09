Onthaalhuis ‘De Nomade’ viert tweede verjaardag

“Nieuwkomers kunnen hier op een laagdrempelige manier hulp vragen in de zoektocht naar een opleiding, vrijwilligerswerk of een job”, vertelt schepen van Diversiteit Lalynn Wadera (Vooruit). “Bijzonder aan de werking van De Nomade is dat er verschillende soorten dienstverlening samenkomen op één plaats”, vult schepen Bieke Verlinden (Vooruit) aan. “Zo vindt een nieuwkomer er het OCMW, de VDAB, AIF+, het JAC, het Agentschap voor Integratie en Inburgering, Minor Ndako, Refu Interim en ROOTS. De ondersteuning die we nieuwkomers bieden om hun leven uit te bouwen in Leuven, was vroeger verspreid over verschillende locaties in de stad. In De Nomade bundelen we nu info over heel wat thema’s op één plek.”