Onderzoekers van UZ Leuven ontwikkelen nieuwe strategie voor betere diagnose van eierstokkanker: “Verhoogt overlevingskansen van de patiënt”

Hogere risicogroep

“Onze strategie bleek erg succesvol in het correct herkennen van goedaardige gezwellen. Verder was het model ook in staat om een onderscheid te maken tussen borderline (grensgeval tussen goed- en kwaadaardig), stadium I-kanker, stadium II-IV-kanker of uitgezaaide tumoren”, vertelt dr. Stefan Timmerman, gynaecoloog in opleiding en eerste auteur van de studie. Een correcte diagnose helpt de arts om te bepalen of een ingreep al dan niet aangewezen is. “De meerwaarde van onze strategie is dat het een meer verfijnde diagnose biedt van mogelijk kwaadaardige tumoren, wat de overlevingskansen van de patiënt verhoogt”, vervolgt prof. dr. Wouter Froyman, gynaecoloog in UZ Leuven en hoofdonderzoeker van de studie. En als blijkt dat het om een goedaardig gezwel gaat, is er vaak geen of slechts een minimaal invasieve ingreep nodig, wat de patiënten heel wat last bespaart en ook kostenefficiënt is voor de gezondheidszorg. Dit is een belangrijke stap vooruit richting de meest optimale zorg voor patiënten met eierstoktumoren.”