Onderzoekers UZ Leuven dragen bij aan terugbetaling nieuw medicijn voor chronische darmontsteking

Gravelbi­ken, de terugkeer van ‘de 100 km’ en een tattoos­tand: dit mag je verwachten van de Gordel

Nu zondag vindt in de Vlaamse Rand rond Brussel de jaarlijkse Gordel plaats. De Druivenstreek is dit jaar de focusregio. In elke druivengemeente bevindt zich dan ook een sfeerpunt, maar uiteraard staat ook het provinciedomein in Huizingen weer centraal in deze editie. Waar kan je terecht voor welke activiteiten? Wat zijn de nieuwigheden? En welke artiesten staan waar op het podium?