Onderzoek naar maatschappelijke effecten van WK op gaststad afgerond: “Er is absoluut een draagvlak voor, maar er is nog wat werk aan de winkel”

LeuvenIn opdracht van de stad voerde de Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid van de KU Leuven een onderzoek naar de maatschappelijke impact van het WK wielrennen op Leuven. “De resultaten zullen ons een goed inzicht geven in hoe de Leuvenaars het WK wielrennen en het Europees sportjaar hebben ervaren,” zei schepen van Sport en Handel Johan Geleyns (CD&V) al in februari . De studie is ondertussen klaar. Jeroen Scheerder, hoogleraar sportsociologie, licht zijn bevindingen toe.

Voor het onderzoek bevroegen Scheerder en zijn medewerker Kobe Helsen 2.902 online respondenten, en nog eens 1.028 op straat. De bevraging werd op verschillende momenten afgenomen: voor, tijdens en na het WK. Naast inwoners van Leuven richtten de onderzoekers zich ook op cultuurverenigingen en sportclubs, maar ook op studenten en vrijwilligers. “In het kader van het nalatenschap van beide projecten zullen we er heel wat nuttige informatie kunnen uithalen om ons lokaal sportbeleid nog beter af te stemmen op de noden en wensen van onze inwoners,” klonk het bij schepen Geleyns.

Draagvlak

“De belangrijkste bevindingen situeren zich rond draagvlak en de sociale impact. Die licht ik graag toe,” zegt Scheerder. Het hier gaat enkel om de resultaten van de online bevraging. “De eerste belangrijke vraag die we stelden peilde naar het draagvlak bij de Leuvenaars. Daar zien we toch vrij hoge cijfers.”

57% geeft aan het belangrijk te vinden dat er grote internationale sportevenementen plaatsvinden in de stad. 58% zou het betreuren als corona stokken in de wielen had gestoken. Daarnaast vindt 50% van de respondenten het een goede zaak dat Leuven het WK financieel heeft ondersteund. “In politieke termen zouden dit mooie aandelen zijn,” zegt Scheerder. Enige kanttekening: slechts een minderheid van 40% ging tijdens het WK akkoord met de stelling dat de positieve effecten opwegen tegen de negatieve. “Dat is beduidend lager dan de 52 procent voor, en de 62% na. We kunnen al bij al toch concluderen dat er een duidelijk maatschappelijk draagvlak is.”

Een volgende deelvraag ging over de toeleving naar het WK. “Voor en na het WK zegt een meerderheid uit te kijken of uitgekeken te hebben naar het sportevenement. Maar opnieuw daalt dat cijfer tijdens het WK. Dat kan ermee te maken hebben dat de bevraging werd ingevuld tijdens de voorafgaande uren. Op dat moment was Leuven in feite een bezette stad.” Het meest overtuigende resultaat komt op de vraag of respondenten effectief zijn gaan kijken. Maar liefst 72% beantwoordt die vraag positief. “Al telt even het raam openschuiven en de renners toeroepen ook,” zegt Scheerder.

Sociale impact

Een laatste, en wat de onderzoeker betreft belangrijkste, pijler van de bevraging kijkt naar de sociale impact van het WK. “We legden een batterij aan items voor aan de respondenten. De vijf categorieën waren: sociaal kapitaal of de verbondenheid met de stad, de sociale cohesie of de samenhorigheid onder burgers, goed gevoel en fierheid, conflictbeleving en sociaal engagement. Respondenten konden een score geven op een schaal van één tot zeven.” Opvallend: de eerste twee concepten scoren beduidend negatief. Het goed gevoel daarentegen wordt over de hele lijn positief bevonden, en kent een enorme opleving na het WK. “Het JFK-moment van de Vlaamse wielersport,” zegt Scheerder. “Elke Leuvenaar weet waar hij was of wat hij deed op zondag 26 september.” Leuvenaars geven wel aan dat het evenement hun dagelijkse leven wel danig heeft verstoord, maar worden milder wanneer ze terugblikken. Het laatste item scoort goed. “Er hing wel degelijk een buzz rond. Maar de grootste bedenking maak ik rond samenhorigheid en verbondenheid: die zijn absoluut niet gestegen door het WK.”

“Als onderzoeker zie ik wel dat er potentieel zit in dit soort van evenementen,” concludeert Scheerder. “De verenigingen op Leuvens grondgebied hebben in zekere mate initiatieven genomen, onderling de handen in elkaar geslagen of meer samengewerkt met bijvoorbeeld stadsdiensten. Dat was ook een van de beoogde doelen. Vrijwilligers zijn ook erg positief: 62% geeft aan zich te willen blijven engageren voor het verenigingsleven, en maar liefst 93% zegt zich meteen in te zetten bij een volgend sportief evenement. Nog een bedenking die ik maak is dat de Leuvenaar zich niet sportiever is gaan gedragen door het WK. Dat was toch de intentie van Leuven, als Europese sporthoofdstad.” Leuven haalde ondertussen het WK Breaking binnen. “Op lange termijn kan dat soort evenementen wel iets betekenen voor de samenhorigheid en de verbondenheid. Dat is een potentieel waar je beleidsmatig mee aan de slag kan, maar er is nog wel wat werk aan de winkel om die factoren te bevorderen. De stad engageert zich daartoe, maar voorzichtigheid blijft geboden voor harde garanties omtrent de duurzame effecten op langere termijn,” besluit Scheerder.