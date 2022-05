Onderzoek KU Leuven toont aan het effect van volgroeide bomen op de volksgezondheid aan: “Eén oude boom heeft meer impact dan tien jonge boompjes.”

Eerder onderzoek maakte gebruik van satellietbeelden of Google Street View om het aanwezige groen in kaart te brengen. “Een echt betrouwbaar beeld van het soort groen in de leefomgeving levert dat niet op”, zegt onderzoekster Dengkai Chi. “Op satellietbeelden die weergeven hoe ‘groen’ een landschap is, is het soms moeilijk gras van struiken of bomen te onderscheiden. Op Google Street View mis je dan weer heel wat groen in privétuinen. Daarom maakten wij gebruik van vliegtuigbeelden gemaakt op basis van de LiDAR techniek.” Die techniek laat toe een 3D-beeld van het bomenbestand te vormen. Zo telden de onderzoekers 616.379 in het Hoofdstedelijk Gewest. In een tweede fase werden die gegevens vergeleken met de verkoopcijfers van medicatie.