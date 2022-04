Onderzoek KU Leuven kaart slechte arbeidsomstandigheden bij platformbedrijven aan

De onderzoekers gaven de vijf platformbedrijven een score op basis van vijf criteria: eerlijk loon, eerlijke voorwaarden, eerlijke contracten, eerlijk en bestuur en eerlijke vertegenwoordiging. Takeaway is met een 6 op 10 het enige bedrijf dat een voldoende scoort. Ring Town komt op de tweede plaats, met 4 op 10. Deliveroo scoort slechts 1 op 10, en Yoopies en Top Help zelfs een ronde nul. Werknemers van alle platformen beschreven schrijnende omstandigheden, zoals schendingen van het minimumloon, onduidelijke contracten en een gebrek aan toegang tot collectieve vertegenwoordiging.

Uit het onderzoek bleek verder dat enkele Takeaway en Ring Twice een minimumloon garanderen, en dat enkel Takeaway bescherming biedt tegen beroepsrisico’s. Geen enkel platform respecteerde het principe van eerlijke vertegenwoordiging, dat ervoor moet zorgen dat platformwerkers een beroep kunnen doen op institutionele kanalen om een zegje te doen over beslissingen die een impact hebben op hun job. Verder toont het onderzoek aan dat platformwerkers worden blootgesteld aan loondumping en allerlei gevaarlijke werkomstandigheden. Toch zijn de onderzoekers hoopvol. De onderlinge verschillen tussen de platformbedrijven wijzen er immers op dat slechte arbeidsomstandigheden niet onlosmakelijk verbonden hoeven te zijn met platformwerk. De Fairwork-onderzoekers besluiten dat hervorming en handhaving noodzakelijk zijn, en zijn van plan hun beoordelingen jaarlijks te herzien.

Deliveroo

In een reactie liet maaltijdbezorger Deliveroo weten de onderzoeksresultaten in twijfel te trekken, en benadrukte het de werknemerstevredenheid en de voordelen van platformwerk. “Wij verzekeren dat het onderzoek accuraat en objectief is uitgevoerd, wat gegarandeerd wordt door het peer-reviewed beoordelingsproces van Fairwork”, reageert professor Valeria Pulignano. “De score gegeven door Fairwork weerspiegelt of platformen bepaalde minimumnormen garanderen voor alle werknemers, ongeacht hun arbeidssituatie. Zelfs al krijgen werknemers voordelen aangeboden en zijn ze tevreden, dan betekent dat nog niet dat alle minimumdrempels voor eerlijk werk behaald werden. Bovendien toont ons onderzoek aan dat andere platformbedrijven er wel in slagen om flexibiliteit aan hun medewerkers te bieden en tegelijk bepaalde minimumnormen te garanderen. We moedigen Deliveroo aan om die garanties ook te bieden.”