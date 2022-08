Onderwijsminister kent meer dan twee miljoen euro toe aan verbouwingswerken Leuvense scholen: “Investeren in de toekomst.”

Het geld ging naar energetische ingrepen zoals het plaatsen van isolatie, nieuwe ramen, of een nieuwe dakschil, naar de vernieuwing van lokalen, tot meer ingrijpende uitbreidings- en renovatiewerken. Het grootste deel van de koek ging naar Don Bosco, dat voor de werven in drie scholen kon rekenen op 1.939.914 euro. “Een investering in scholenbouw is een investering in onze onderwijskwaliteit. En dus in onze eigen toekomst”, besloot minister van onderwijs Weyts.

De Leuvense partijfractie is opgetogen met de middelen. “Deze investering is heel welkom en heel goed nieuws voor alle leerlingen en leerkrachten van de betrokken scholen in Leuven. Wie wil investeren in de kwaliteit van ons onderwijs moet ook investeren in de kwaliteit van de gebouwen. Dat is exact wat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts doet via AGION,” reageren voorzitter N-VA Leuven Karel Mortier en gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder. “Onze scholen leveren fantastisch werk en kunnen deze stevige financiële impuls zeer goed gebruiken.”