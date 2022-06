Ondernemersaward postuum vernoemd naar Betreurde Jan Callewaert

Vandaag zou de in februari overleden ondernemer zijn 66e verjaardag gevierd hebben. Geen toeval dus dat het bestaan van de innovatieprijs met zijn naam op diezelfde dag onthuld werd. Hoewel Callewaert het levenslicht zag in het West-Vlaamse Wielsbeke is de man innig vervlochten met de stad waar hij op zijn achttien jaar heen verhuisde: Leuven. Het was daar waar de ondernemer in 1986 het technologiebedrijf Option oprichtte met amper 100.000 Belgische frank. Onder zijn vleugels werd Option op zijn hoogtepunt op 1 miljard euro gewaardeerd, en in 2006 werd de CEO van het bedrijf verkozen tot Manager van het Jaar.