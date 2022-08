Ondernemers Kristine Coenen (Château Bag in Box) en Robin Jehaes (Demo-Spel) getuigen over gratis coaching van stad Leuven: “Het geeft me rust en structuur”

In deze moeilijke tijden van crisis na crisis staan ondernemers voor nieuwe uitdagingen. Het Leuvense stadsbestuur is zich erg bewust van die situatie en nodigde ondernemers vorig jaar uit voor gratis coachingsessies. Daarbij mikte schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) op startende ondernemers maar ook op ondernemers met een lange staat van dienst. Nu de inschrijvingsperiode stilaan afloopt op 30 september blikt de Leuvense schepen die zelf aardappelboer is terug op het project. “Algemeen gesproken zien we dat de ondernemers er heel tevreden over zijn”, aldus Johan Geleyns. “De sessies duren 6 à 7 uur, zijn gespreid over meerdere momenten en zijn volledig op maat van elke ondernemer. Kort genoeg om het voor iedereen haalbaar te houden en lang genoeg om ook echt iets bij te leren. Omdat alle sessies eind december achter de rug moeten zijn, willen we graag nog eens iedereen aanmoedigen om hier gebruik van te maken want sterke ondernemers maken een bloeiende handelsstad”, zegt schepen Johan Geleyns.