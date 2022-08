Ondernemer Bert Longin schrijft op 56-jarige leeftijd racegeschiedenis in 24 Uur van Zolder: “Mijn kinderen behoeden zich voor het fanatisme van hun vader”

Toen wijlen Ayrton Senna (verongelukt op 1 mei 1994, nvdr) in 1993 voor de zesde keer als eerste over de finish reed in de GP van Monaco leverde het wonderkind met de opvallende gele helm een onwaarschijnlijke prestatie af. En zelfs meer: die zes zeges staan tot op heden op de tabellen als een record in de Formule 1. We kunnen onmogelijk inschatten wat er door het hoofd van Senna ging na die zesde zege, maar misschien was het wel vergelijkbaar met wat Bert Longin het vorige weekend voelde toen hij voor de zevende keer de 24 Uur van Zolder won. “Ik voelde heel even niets. Het was alsof ik tijdelijk in een ander universum vertoefde en pas maandagochtend dacht ik: verdomme, ik heb het record dat ik al heel mijn carrière najaag eindelijk te pakken. Toen viel er een groot gewicht van schouders, dat kan ik je wel verzekeren”, aldus de Leuvenaar, die met een Audi R8 GT2 LMS van PK Carsport de 44ste editie van de 24 Uur van Zolder op zijn naam schreef met zoon Stienes Longin, Dries Vanthoor, Nicolas Saelens en Peter Guelinckx.