Onder invloed van alcohol en drugs, voorlopig rijbewijs én geen verzekering: bestuurder (26) maakt brokken tijdens achtervolging in Leuven

In de nacht van vrijdag op zaterdag merkte een politiepatrouille die bezig was met een tussenkomst in de J.P. Minckelersstraat in Leuven een voertuig op dat aan zeer hoge snelheid voorbijreed. “Het voertuig nam de bochten met gierende banden”, stelt politiewoordvoerder Mathieu Caudron. “De agenten stapten in hun voertuig en reden de snelheidsduivel achterna. De man beëindigde zijn dolle rit tegen de gevel van een pand in de Vaartstraat, met de nodige schade aan het voertuig, het aangereden pand én een verkeersbord tot gevolg.”