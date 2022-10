Ondanks opeenvolgende crises blijft stadskas gezond: “We verhogen de belastingen en retributies niet in Leuven”

Leuven Revive stelt plannen voor iconisch Marie Thu­mas-ge­bouw voor: “Oudste conserven­fa­briek van het land wordt plek waar oud en nieuw elkaar ontmoeten”

Projectontwikkelaar Revive heeft grootse plannen met de site van Marie Thumas in Leuven. Het historische gebouw wordt volledig gerestaureerd in zijn oude glorie. Door de voormalige conservenfabriek in te richten met kleine winkelruimtes en lokalen voor verenigingen zal het gebouw ook voor het publiek toegankelijk blijven in de toekomst. “Het beperkte residentiële deel komt in twee nieuwe gebouwen die los van de historische gebouwen worden gebouwd”, klinkt het.

