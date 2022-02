Ondanks de vele beloftes: Xavier Gaillez (12) zit nog steeds elke dag drie uur op de pendelbus

Leuven Leuven bij top vijf van European Best Destinati­on en laat zelfs Rome achter zich: “Ze noemen onze stad ‘the Belgian miracle’ bij EBD”

Leuven is met 48.000 stemmen uit 77 landen verkozen tot één van de vijf topbestemmingen van Europa in 2022. De universiteitsstad mag nu officieel de titel ‘European Best Destination’ dragen. “Deze mooie plek in de top vijf is een extra bekroning en een stimulans om Leuven nog verder te promoten als duurzame historische én innovatieve stad bij reizigers in binnen- en buitenland”, zegt schepen van Toerisme Denise Vandevoort (Vooruit).

