Onbekende trekt nummerplaten van voertuigen

Leuven Na twee jaar stilte is de populaire beurs Ideaal Wonen in Huis en Tuin weer van de partij in de Brabanthal: “We zijn volledig uitver­kocht. Álle negen dagen”

Van zaterdag 26 maart tot en met zondag 3 april vindt in de Leuvense Brabanthal de 48ste editie plaats van Ideaal Wonen in Huis en Tuin. De populaire beurs kon twee jaar niet doorgaan om de intussen alomgekende reden. “Er is meer interesse in vergelijking met vroeger. Misschien is dat het positieve effect van de coronacrisis: je weet pas wat je mist als het er niet meer is”, vertelt organisator Stefan Frissen.

10:59