Omgewaaide bomen en afgebroken takken in Leuven door stormachtig weer

Boortmeerbeek Die vangst doe je als Pokémonja­ger niet elke dag: “Zo blij dat hij mijn ontsnapte schildpad heeft gevonden”

Jan, de 70 jaar oude landschildpad die zondag verdween uit een tuin in Boortmeerbeek, is terecht. Een man die nabij de sporthal Pokémon Go aan het spelen was, vond het reptiel waar Chris Lapeysen (65) zo gehecht aan is en nam het mee naar huis. “Gelukkig las hij nadien in de media dat mijn schildpad vermist was”, zegt Jans bazinnetje.

14:01