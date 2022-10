Omgeving Joanna-Maria-Artoisplein krijgt duurzame LED-verlichting

Door de ingreep wordt het energieverbruik tot 20% verminderd. LED-lampen verbruiken minder, hebben een langere levensduur, en zijn dus duurzamer. De ingreep verloopt in twee delen. In deel één worden de verlichtingspalen op de middenberm van de Diestsevest verwijderd, en worden de overige bestaande palen omgebouwd naar LED-verlichting. In een tweede deel worden de verouderde zwarte verlichtingspalen op verschillende locaties verwijderd en vernieuwd. AVW startte op 3 oktober met het eerste deel van de ingreep. Tussen 20u en 5u werden tot 11 oktober de verlichtingspalen op de Diestsevest, de Vuurkruisenlaan en de Aarschotsesteenweg omgevormd naar LED. Vanaf 17 oktober start de aannemer met het verwijderen van de verlichtingspalen op de middenberm van de Diestsevest. Omdat bij die werken significante geluidhinder met zich meebrengen gebeuren de werken overdag. Autoverkeer blijft in beide richtingen mogelijk via versmalde rijstroken. Wanneer de werken voor het tweede deel van de ingreep aanvangen is nog niet bekend.