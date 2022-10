Oldskool Classics brengt brengt DJ-legendes samen in Den Deugniet: “Vergis je niet, ons land heeft een grote bijdrage geleverd aan de DJ-cultuur”

Om de gouden tijd weer in herinnering te brengen, brengt Leuvenaar Ben Mouling (46) op 25 november drie DJ-legendes weer samen in het bekende café Den Deugniet in Haasrode. Meer concreet zullen Ivan van Dancing Butler, Thierry Simons van de Freak en Tom Van Oosterwijck van De Molen nog eens alles uit hun platenkast halen. Leuvenaar Ben Mouling maakte eerder al furore met zijn Oldskool-concept en kijkt erg uit naar deze nieuwe editie. “Oldskool Belgium brengt over heel Vlaanderen jouw uitgaansleven van vroeger in kaart. De deejays van de dancings uit jouw gouden jaren, zeg maar”, aldus Ben Mouling. “Op een gegeven moment kreeg ik het gevoel dat DJ’s anders bekeken worden dan muzikanten en ik wil ze de eer geven die hen toekomt. Op Oldskool kan je gewoon al dansend leuke mensen leren kennen of oude vrienden weerzien. Ik breng de legendes van weleer weer samen en zo is het ook meteen een archivering van een gouden periode. Want vergis je niet, ons land heeft een grote bijdrage geleverd aan de DJ-cultuur en voor Leuven en omstreken is dat niet anders.” Meer info: www.oldskoolbelgium.be