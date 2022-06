OKRA Terbank viert 50-jarig bestaan: “Wij kijken vol vertrouwen uit naar de volgende 50 jaar”

“Het was een fijne dag met een overzicht van wat OKRA Terbank op een halve eeuw tijd verwezenlijkt en betekend heeft voor heel wat mensen”, vertelt voorzitter Jos Binnard trots. “Drie leden werden in de bloemetjes gezet omdat zij van in de beginperiode tot nu zeer actief betrokken waren bij de werking: Josée Hendrickx, Mariette Devroey en Liza Vandenberghe vierden hun gouden jubileum. We blikten ook terug op het ontstaan. In 1970 stelde onderwijzer Eduard Parton de vraag om in Terbank naast de bestaande verenigingen zoals Chiro, BJB, Boerengilde en Boerinnengilde meer aandacht te geven aan de wat oudere mensen omdat daar geen specifieke vereniging voor bestond en er toch de nood was aan contact en een gezellige babbel af en toe. Bart Massart, Josée Hendrickx en Maria Lorent wilden wel eens nagaan wat er hiervoor kon gebeuren en na een gezellig eerste kerstfeest in en een dagreis naar Bokrijk wou Jacques Kelecom toch een Bond van Gepensioneerden oprichten in Terbank en werd zo de eerste voorzitter. Hij sloot ook aan bij de officiële organisatie KBG en zo ging de voorloper van OKRA Terbank van start in 1971. De groep bestond toen uit 70- en 80-plussers en Josée heeft er voor kunnen zorgen dat ook jongere gepensioneerden -de 55- en 60-plussers- ook meer interesse kregen en lid werden van OKRA. We kunnen stellen dat OKRA Terbank in 50 jaar uitgegroeid is tot een bloeiend trefpunt met heel wat leuke en zinvolle activiteiten voor onze 114 leden. Wij kijken vol vertrouwen uit naar de volgende 50 jaar.”