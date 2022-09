OHL-supporters van vak K gaan in ‘corteo’ naar Den Dreef: “We vertrekken al zingend aan café Sport”

OHL staat trots vierde in de Jupiler Pro League en neemt het zaterdag op tegen nummer zes Union die slechts één punt minder telt in de stand. Een topper dus in Den Dreef en om de spreekwoordelijke manschappen aan de overwinning te helpen, organiseren de supporters van vak K nu zaterdag een zogenaamde ‘corteo’. Vrij vertaald is dat een vrolijke parade. “We roepen iedereen met een hart voor OHL op om mee in stoet naar stadion Den Dreef te gaan”, vertelt Hans Verhoeven. “We vertrekken aan café Sport op het Martelarenplein om 14 uur en gaan vervolgens al zingend door het centrum van de stad om te eindigen in het stadion. Al sinds 2018 probeert de sfeergroep van vak K de sfeer te verhogen -zowel thuis als op verplaatsing- en aangezien OHL dit jaar twintig jaar bestaat, steken we nog een tandje bij. We gaan nu zaterdag laten zien dat er maar één plezante ‘compagnie’ is met vlaggen en clubsjaals tijdens de ‘corteo’. En we gaan ons laten horen want de wedstrijd tegen Union is belangrijk.”