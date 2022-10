OHL-eersteklassers bezoeken Ziekenhuisschool

De Ziekenhuisschool maakt twee uur per dag onderwijs aan leerlingen van kleuter- tot secundaire school, om zo de leerachterstand bij een langdurig ziekenbed weg te werken of te beperken. Het was niet de eerste keer dat de spelers van OH Leuven een bezoekje brachten aan de Ziekenhuisschool. De kinderen mochten de spelers vragen stellen, terwijl de spelers op hun beurt uitgebreid de tijd namen voor een selfie, een spelletje tafelvoetbal, voetbalvissen of bezemvoetbal. Afsluitend zetten de voetballers en kinderen zich broederlijk naast elkaar in een kring voor een akoestische versie van ‘Sweet Caroline’.