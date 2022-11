OH Leuven Women gaat voor recordaantal toeschouwers: “Uitdaging ten voordele van het goede doel”

Zoveel mogelijk supporters in het King Power at Den Dreef Stadion…Dat is het doel van de OH Leuven voor de wedstrijd tegen Club YLA op zaterdag 17 december om 19 uur. Uiteraard doen de dames van OHL dat niet zomaar want de Warmste Week komt eraan. “We gaan met OH Leuven Women inderdaad op zoek naar het record van het hoogste toeschouwersaantal voor een competitiewedstrijd in het vrouwenvoetbal. We willen dit record ook meteen scherpstellen met een volledig gevuld King Power @ Den Dreef stadion. Onze dames gaan deze uitdaging aan ten voordele van het goede doel. De volledige opbrengst van deze wedstrijd gaat in het kader van de Warmste week naar het goede doel. Tickets kosten 2 euro en er is zelfs een cateringaanbod met pasta voor de supporters. We roepen iedereen op om er mee voor te zorgen dat we een mooi bedrag kunnen inzamelen”, zegt Filip Van Doorslaer, persverantwoordelijke van OH Leuven. Meer informatie en tickets: ohleuven.com