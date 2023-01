Officenter wordt uitgeroepen tot veerkrachtigste bedrijf van Vlaanderen

De coaches voor corporate wellbeing van Ready2Improve organiseerden het afgelopen jaar voor de tweede keer de ‘veerkracht-challenge’. Ready2Improve werkt al meer dan 15 jaar aan het duurzaam verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid van werknemers. Elk bedrijf dat tussen 1 januari en 31 december deelnam aan de zes weken durende uitdaging, maakte kans op de titel.

Veerkracht-challenge

“De veerkracht-challenge bestaat uit drie delen. We starten altijd met het in kaart brengen van de veerkracht van de werknemers binnen het bedrijf. Dit doen we met behulp van de app van BioRICS. Deze app verzamelt real time gegevens met betrekking tot het stressniveau en dus het mentale energieverbruik van de medewerkers. Concreet krijgt elke deelnemer een polsband die onder meer registreert hoeveel energie een taak vreet of geeft. Dit gebeurt door het meten van het hartritme in combinatie met een aantal andere parameters”, legt Wouter Goris van Ready2Improve uit.

In het tweede deel gaat één van de wellbeing-managers aan de slag om de mentale veerkracht binnen het bedrijf te versterken, en in het derde deel gaan ze over tot de ‘na’-meting van de veerkracht. “Opnieuw meten we via de app wat de training heeft opgeleverd voor de werknemers. Het bedrijf ontvangt een geanonimiseerd groepsrapport met bijhorende analyse. De onderneming die in 2022 het beste resultaat behaalde is Officenter met maar liefst een vooruitgang van 13%. Zij mogen zich een jaar lang het veerkrachtigste bedrijf van Vlaanderen noemen.”

Officenter

“We bestaan ondertussen 12 jaar en vanaf dag 1 zat een leuke werkplek creëren in ons DNA. Dit bereik je niet alleen door een barbecue te organiseren, een teambuilding of een ijsjeskar te laten langskomen. Minstens zo belangrijk is het algemeen wellbeing-beleid. Zo krijgen de werknemers van Officenter jaarlijks drie sessies met een coach cadeau. Wat er daar besproken wordt, is tussen de werknemer en de coach. Dit kan over heel persoonlijke zaken gaan en daar hoef ik niets over te weten. Voor mij is het belangrijk dat de mensen zich goed voelen en als ik daar als werkgever op één of andere manier kan in bijdragen, dan doe ik dat graag. Net zoals voor mijn personeel, ga ik ook voor onze klanten voor de langetermijnrelatie. Het is in dat kader dat we met Officenter besloten de zes weken durende challenge van Ready2Improve niet alleen met onze eigen medewerkers te doen maar deze ook aan te bieden aan onze klanten. En dat bleek een groot succes”, vertelt Christa Jouck, CEO Officenter. Het bedrijf biedt onder andere werkplekken aan

Om op Blue Monday tot veerkrachtigste bedrijf gekroond te worden, is voor Christa Jouck een grote eer. Ze is dan ook trots op de 85 werknemers van Officenter. “Wanneer onze eigen werknemers en de werknemers van onze klanten zich goed voelen en in een optimale sfeer kunnen werken, zorgt dit vanzelf voor kruisbestuiving tussen de verschillende ondernemingen en activiteiten.”

Zowel het organiserende bedrijf (Ready2Improve) als het winnende bedrijf (Officenter) hebben vestingen over heel Vlaanderen, waaronder in Leuven.

