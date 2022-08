Oekraïense tweeling krijgt opvang bij Leuven Chiefs: “Moesten niet enkel hun thuis maar ook hun passie achterlaten”

De oorlog in Oekraïne is bijna zes maanden bezig en veroorzaakte in Europa een grote stroom oorlogsvluchtelingen. Velen onder hen worden geholpen door Vlaamse gezinnen die het hen zo aangenaam mogelijk proberen te maken in ons land. Zo worden de 8-jarige Yvan en Ilya samen met hun oudere broer en mama opgevangen bij het gezin van Mark Verstockt uit Kampenhout. Ze kennen elkaar al jaren. “Hun mama was turnster en verbleef jaren geleden een tijd bij ons toen ze hier in België was. Mijn kinderen hebben altijd contact met haar gehouden”, vertelt Mark. “Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne had ik via Facebook al laten weten dat het Oekraïense gezin welkom was bij ons. Eerst wilden ze niet komen maar toen de oorlog steeds dichterbij kwam, kregen we de vraag of dat aanbod nog geldig was.”