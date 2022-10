November is seniorenmaand in Leuven

“Dankzij de seniorenmaand kunnen senioren samen zijn en genieten met vrienden en vriendinnen maar ook nieuwe mensen leren kennen en een heerlijke novembermaand beleven”, zegt schepen van Senioren Denise Vandevoort (Vooruit). “Je kan zelf je menu samenstellen uit het gevarieerde aanbod van meer dan 100 activiteiten. Enkele voorbeelden zijn een filmvoorstelling, rondleidingen in M Leuven, een praatcafé over mantelzorg en een opendeurdag in een lokaal dienstencentrum. Ook een feestmenu met optreden, een digicafé, yoga, bingo of een schilderatelier behoren tot de mogelijkheden.” Cécile Van Hoecke is als voorzitter van de seniorenraad actief betrokken bij de seniorenmaand. “Dit is een belangrijke maand voor de Leuvense senioren. Ze kunnen kennismaken met Leuvense organisaties en hun uitgebreide aanbod leren kennen. Vanuit de seniorenraad ondersteunen wij deze organisaties bij hun activiteiten.” Het volledige programma vind je op www.leuven.be/seniorenmaand. Je kan ook een programmabrochure afhalen in het Stadskantoor en bij de deelnemende locaties of aanvragen via samenleving@leuven.be of 016/27.26.18.