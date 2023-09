Noodcentrale 101 Vlaams-Brabant zit zelf in nood: “Maandag was er zelfs niemand om de telefoon te beantwoorden”

Nieuwe verpleeg­post van het Wit-Gele Kruis opent in Haasrode: “Toplocatie met voldoende parkeer­plaat­sen”

Om een antwoord te bieden op het sterk evoluerende zorglandschap opent het Wit-Gele Kruis een nieuwe verpleegpost in Haasrode in Oud-Heverlee. Dat is een goed alternatief voor patiënten die liever niet thuis wachten op een verpleegkundige en zich nog goed kunnen verplaatsen. “Het aantal aanvragen voor thuisverpleging zal dus alleen maar stijgen, en we willen zo weinig mogelijk patiënten in de kou laten staan”, zegt directeur Ellen De Camps.