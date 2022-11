Nog meer circus in Leuven dankzij CIRKLABO-festival

“We merken dat circus enorm geliefd is in Leuven en we zijn dan ook fier om een tweede circusfestival van 30CC voor te stellen”, vertelt Leuvens schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). “Tijdens de donkere winterdagen brengen we een stevige portie circus in de Leuvense zalen. We laten het publiek tijdens het CIRKLABO-festival kennismaken met vernieuwend en bijzonder circus.”

Expo

Jonas Van Soom is coördinator van CIRKLABO en circusprogrammator van 30CC. Hij geeft meer toelichting bij het programma. “CIRKLABO mocht het voorbije jaar meer dan dertig internationale en nationale circusgezelschappen verwelkomen. Artiesten komen in residentie om te werken aan een creatie of een artistiek onderzoek. We sluiten 2022 dan ook graag af met enkele bijzondere creaties en try-outs. Op het programma van het CIRKLABO-festival staan vier indrukwekkende voorstellingen. 30CC haalt bijvoorbeeld een wereldpremière naar Leuven met de voorstelling ‘Warmer under the snow’ van Kaaos Kaamos. Deze internationale topproductie bestaat uit straffe acrobaten van Zweden, Finland, Duitsland, Nieuw-Caledonië en Chili. Naast de voorstellingen kan het publiek ook ‘work in progress’ ontdekken van artiesten Melody Nolan en Jef Callebaut en Josse de Broeck. Hun projecten zijn op dit moment nog in volle ontwikkeling in CIRKLABO maar een beperkt publiek kan al een eerste sneak preview krijgen. CIRKLABO geeft het festival tot slot extra vorm met de expo ‘Een blik achter de schermen’. De locatie van deze expo wordt bekendgemaakt op 1 december via de website www.cirklabo.be. Op die website staat ook het volledige programma van het festival.”