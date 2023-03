Nog geen timing voor ondertunneling spoorweg in Wijgmaal: “En over de tunnels in de Gebroeders Tassetstraat en de Baron Descampslaan wordt niet meer gerept”

In de periode tussen 2014 en 2017 was er in Leuven veel te doen over de ondertunneling van vier spoorwegovergangen in deelgemeente Wijgmaal. Hoewel het dossier jarenlang in de ijskast zat, werd vorig jaar dan toch beslist -in het kader van het nieuwe masterplan voor Wijgmaal- om een tunnel te voorzien onder de spooroverweg in de Remylaan. Op die manier zou er ruimte vrijkomen voor een aangenaam en verkeersvrij stationsplein. Federaal parlementslid Katrien Houtmeyers (N-VA) voelde bevoegd minister Gilkinet (Ecolo) zopas aan de tand over het dossier: “Uit zijn antwoord bleek dat de overheid wel degelijk twee spooroverwegen wil ondertunnelen in het dorp. In de eerste plaats komt de stationsomgeving in de Remylaan aan de beurt. Hier wordt enerzijds een tunnel voor voetgangers en fietsers en anderzijds een wegtunnel voorzien. De alternatievenstudie voor deze onderdoorgangen werd vorig jaar opgestart en loopt ongeveer één jaar. Als de studie in de loop van dit jaar is afgerond, wordt ze voorgesteld aan de buurt. Nadien volgt een periode van drie jaar voor detailstudies en het doorlopen van allerlei administratieve procedures. De effectieve startdatum van de werkzaamheden wordt dus ten vroegste in 2027 voorzien.”