Nog één week tot start ticketverkoop Beiaardcantus

Leuven ‘Move for Cape Town’ actie en Vlaamse Regering doneren 50.000 euro aan afgebrande biblio­theek in Kaapstad: “Bestemd voor digitalise­ring en conserve­ring collecties”

Vorig jaar legden hevige bosbranden de ‘Jagger Library’ van de Universiteit van Kaapstad in de as. KU Leuven bundelde al snel de krachten met andere Belgische universiteiten en bibliotheken om geld in te zamelen voor de heropbouw van de collectie van de bibliotheek. De actie ‘Move for Cape Town’ leverde 25.000 euro op, en de Vlaamse Regering verdubbelde dat bedrag, zodat in totaal 50.000 euro kon worden geschonken aan de universiteit van Kaapstad.

8 april